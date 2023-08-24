Диппредставителя Дании в пятый раз вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана

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Министерство иностранных дел Турции вновь вызвало временного поверенного Дании в Анкаре и выразило ему протест из-за осквернения Корана. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.

Как отмечает издание, на этой неделе его вызывают уже в пятый раз. В связи с акциями осквернения Корана в Копенгагене ему выражали протест 18, 21, 22 и 23 августа.

Ранее Совет ООН по правам человека осудил подобные акции, назвав это проявлением религиозной ненависти. В организации заявили, что виновных в таких действиях необходимо привлечь к ответственности.

В свою очередь, в июне полиция Швеции отказалась препятствовать акции с cожжением Корана. Ее провели рядом с мечетью во время праздника Курбан-байрам.

Правоохранители объяснили, что были вынуждены разрешить акцию из-за действий суда. Согласно решению судебной инстанции, для отказа в проведении общественного собрания необходимо установить четкую связь с опасениями в связи с нарушением общественного порядка или угрозой безопасности.

Аналогичные акции уже не раз проходили в Стокгольме. Одну из них провела 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Женщина сожгла Коран на мангале и заявила о необходимости уничтожить все религии.



Тысячи людей пришли на митинги против сожжения Корана в Швеции