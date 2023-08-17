В Стокгольме планируют новую акцию, на которой могут сжечь Коран

Фото: 123RF/joseh51

Полиция Швеции разрешила провести в столице публичную акцию, организатор которой ранее сжигал Коран, сообщает ТАСС.

Речь идет об иммигранте из Ирака Салване Наджеме. Его очередная манифестация пройдет у посольства Ирана в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5. Страна превратилась в приоритетную цель исламистов.

14 августа в центре Стокгольма прошла вторая с начала месяца акция с сожжением Корана. Демонстрацию организовали два мигранта, некие Салван Момика и Салван Наджем. Неизвестный попытался сорвать проведение акции, он подбежал к организаторам и обвинил их в терроризме. Мужчину задержали.

Аналогичная акция прошла 4 августа на берегу озера Меларен в столице Швеции. Ее провела 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Женщина сожгла Коран на мангале и заявила о необходимости уничтожить все религии.

Это уже не первая подобная акция в скандинавских странах за последнее время. Ранее Совет ООН по правам человека раскритиковал действия по осквернению Корана, назвав это проявлением религиозной ненависти. В организации заявили, что виновных в таких действиях необходимо привлечь к ответственности.



Суд Швеции отменил запрет на демонстрации со сжиганием Корана