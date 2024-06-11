11 июня, 23:20Политика
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин включил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности РФ. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, согласно документу, Николай Патрушев остается в составе Совбеза РФ, занимая должность помощника президента России, а экс-министр обороны Сергей Шойгу – должность секретаря Совета безопасности.
Ранее Путин присудил государственные премии выдающимся деятелям Российской Федерации. В частности, госпремию в области литературы и искусства получили авторы Ржевского мемориала, скульпторы Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ после начала нового президентского срока Путина. Несмотря на уход с поста министра обороны, Шойгу заявил, что главной задачей для него по-прежнему останется СВО.