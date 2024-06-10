Белоусов заявил, что задача лечения военных должна выполняться эффективно

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Взаимодействие между Минобороны и Минздравом России нужно выстроить таким образом, чтобы задача качественного лечения военных выполнялась наиболее эффективно. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Белоусов провел совещание с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко по вопросам медобеспечения участников спецоперации на Украине. В Минобороны указали, что Белоусов отметил особую важность совместной работы военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.

Министр обороны указал, что система оказания помощи бойцам СВО должна быть общей. Военные имеют обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы, объяснил он.

Ранее Владимир Путин рассказал, что российская армия с начала этого года освободила 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров. По его словам, важна не только скорость, но и забота о жизни военных, которые находятся в зоне боевых действий. Российские солдаты постепенно "выдавливают" противника из Донбасса и с других территорий, добавил президент РФ.