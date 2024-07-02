Собянин освободил Левкина от должности главы департамента градостроительной политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин освободил Сергея Левкина от должности главы департамента градостроительной политики, говорится в распоряжении мэра города.

"Уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", – уточняется в документе, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.

На должность Левкина, согласно другому указу Собянина, назначен Владислав Овчинский, который ранее был руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. При этом пост Овчинского займет его заместитель – Анатолий Гарбузов.

За свою деятельность Овчинский занимался вопросами контроля закупок, планирования и координации контрольной деятельности, мониторингом деятельности органов исполнительной власти города, оценкой эффективности и результативности деятельности отраслевых, а также выполнял другие функции.

С 2018 года Овчинский занимал должность начальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города. В декабре 2020-го награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. С 2022 года он руководил департаментом инвестиционной и промышленной политики. В июле 2022-го награжден Почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ, в сентябре – Почетной грамотой правительства Москвы, в декабре – Почетным знаком "За отличие в службе". В мае 2023 года Овчинскому была объявлена благодарность президента РФ.

В апреле градоначальник освободил Андрея Бочкарева от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. На его место был назначен на тот момент заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. При этом Мария Багреева стала заместителем мэра, заняв должность последнего.

