Путин освободил Титова от должности первого замглавы МИД России

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Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД России. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте документа.

Ранее глава государства подписал указ о назначении экс-заместителя начальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента России.

До этого Путин уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. При этом он назначил первым заместителем министра обороны Андрея Белоусова Леонида Горина, а Анну Цивилеву и Павла Фрадкова – замминистра.