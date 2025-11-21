Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:33

Политика

Зеленский отказался увольнять главу своего офиса Ермака

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии "Слуга народа" отказался увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, Зеленский считает, что уже достаточно жестко отреагировал на данный скандал, введя несколько санкций и уволив ряд министров. При этом украинский лидер добавил, что коррупция "это нормально" и она встречается в любой стране.

Комментируя разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, Зеленский также заявил, что эту проблему в данный момент "сильно раскачивают россияне и немного американцы".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему, ущерб от которой составил порядка 100 миллионов долларов.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

В МИД России указали, что западные страны должны разделить ответственность за коррупционные махинации с украинским президентом.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика