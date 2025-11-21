Зеленский отказался увольнять главу своего офиса Ермака

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии "Слуга народа" отказался увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, Зеленский считает, что уже достаточно жестко отреагировал на данный скандал, введя несколько санкций и уволив ряд министров. При этом украинский лидер добавил, что коррупция "это нормально" и она встречается в любой стране.

Комментируя разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, Зеленский также заявил, что эту проблему в данный момент "сильно раскачивают россияне и немного американцы".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему, ущерб от которой составил порядка 100 миллионов долларов.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

В МИД России указали, что западные страны должны разделить ответственность за коррупционные махинации с украинским президентом.