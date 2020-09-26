Познер объяснил причину враждебности американцев к России

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Российский телеведущий Владимир Познер считает, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что слепо доверяют американскому телевидению, которое освещает происходящее в РФ именно под таким углом. Своей позицией он поделился в интервью "Комсомольской правде".
"Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о событиях в мире все-таки по тому, как их подают", – сказал Познер. Он подчеркнул, что это характерно не только для России, но и для США, где "показывают только отрицательные картинки о РФ".
По мнению журналиста, американцы опасаются Россию не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем россияне США. Он напомнил, что американские телевизионные компании – частные. Это говорит о том что и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом, добавил Познер.
Он считает, что это в итоге приводит к отрицательному результату: к агрессии и в то же время к полному недоверию к своим СМИ. Телеведущий полагает, что отчасти это уже произошло.
Ранее Познер предположил, что санкции, введенные против России, являются "наказанием" за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.
По его словам, Запад "наказывает" Путина с тех пор, как он заявил, что не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы и что "Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку".
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