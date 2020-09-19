Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Телеведущий Владимир Познер считает, что санкции, введенные против России, являются "наказанием" за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Информация опубликована на портале "Познер Online".
"С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России", – высказался Познер, добавив, что для этого подходят любые поводы.
При этом ведущий отметил, что стремится к объективной оценке.
"Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал", – заключил телеведущий.
Ранее Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии. Тогда телеведущий не стал произносить тост за Лукашенко на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером.
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