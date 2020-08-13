Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии, передает News.ru.

Познер отметил, что речь идет о случае, который произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером. Эта встреча была организована политическим деятелем Борисом Березовским. Телеведущий добавил, что в тот день политик попросил каждого из присутствующих произнести тост за Лукашенко.

"Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел", – рассказал Познер.

Он добавил, что в ответ Лукашенко "только выразительно посмотрел" на него, ничего при этом не сказав, в то время как Березовский был раздражен и пытался сгладить его слова.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%.

После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки. С 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. По словам Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.

СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

