Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии, передает News.ru.
Познер отметил, что речь идет о случае, который произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером. Эта встреча была организована политическим деятелем Борисом Березовским. Телеведущий добавил, что в тот день политик попросил каждого из присутствующих произнести тост за Лукашенко.
"Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел", – рассказал Познер.
Он добавил, что в ответ Лукашенко "только выразительно посмотрел" на него, ничего при этом не сказав, в то время как Березовский был раздражен и пытался сгладить его слова.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%.
После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки. С 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. По словам Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.
СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
В МВД Белоруссии сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков
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