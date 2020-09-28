Познер раскритиковал позицию Запада по российской вакцине от COVID-19

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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер критически отозвался о позиции западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому она ничего хорошего произвести не может. Идиотство это конечно же", – заявил Познер.

Ранее ряд западных стран выразили недоверие препарату, разработанному в России. В частности, научное сообщество отметило малое число испытуемых на втором этапе предрегистрационных исследований.

11 августа в России зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавируса. Данный препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".

Еще одна вакцина разрабатывается в центре "Вектор". Ее планируют выпустить в гражданский оборот в двух вариантах.

Сергей Собянин заявил, что столица планирует наращивать мощности по вакцинации, чтобы снизить риски распространения инфекции. Он также отметил, что разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет "находятся вне логики".

