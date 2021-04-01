Политолог прокомментировал инцидент с Познером в Грузии

Фото: телеграм-канал Тина Канделаки
Политолог Олег Матвейчев оценил, как на отношениях между Россией и Грузией скажется инцидент с журналистом и телеведущим Владимиром Познером. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.
Специалист напомнил, что несколько лет назад Познер критически отозвался об Абхазии и отношениях этой страны с Грузией.
"В то время оно (заявление) какого-то резонанса не вызвало. По всей видимости, вспоминая случай с депутатом нашим Государственной думы Сергеем Гавриловым, здесь работает один и тот же механизм. Существует в интернете какая-то сеть, скорее всего, националистическая, на которую подписано какое-то количество националистов, и как только происходит вброс в этой сети о том, что вот Гаврилов приехал и сел где-то в парламенте не там, или приехал Познер, который пять лет назад делал заявление, срочно выходите. И моментально вся секта, вся сеть выходит и начинает работать", – заявил специалист.
По мнению Матвейчева, о произошедшем не вспомнили бы без напоминания. А приезд Познера в Грузию, по его словам, стал удобным поводом.
При этом эксперт не счел произошедшее поводом для ухудшения межгосударственных отношений России и Грузии.
"На государственном уровне нет, потому что Познер не является каким-то государственным служащим или еще как-то. На отношениях между народами скажется безусловно", – заявил Матвейчев.
Политолог подчеркнул, что в случае с прошлым инцидентом, который произошел при участии депутата Гаврилова, политическая напряженность проявилась. Это отразилось на туристическом сезоне, причем подобная тенденция может повториться и в нынешнем году, допустил он.
В среду, 31 марта, в Тбилиси начались протесты в связи с визитом Владимира Познера, который прибыл в страну, чтобы отметить день рождения. Поводом для уличных акций стали высказывания журналиста, который якобы не признает территориальную целостность страны.
Позднее стало известно, что Познера и еще 31 человека оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер, однако телеведущий опроверг эту информацию.
Владимир Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии
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