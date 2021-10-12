США и Россия договорились провести еще один раунд переговоров по проблеме посольств

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США и Россия договорились провести еще один раунд переговоров на тему комплектования дипломатических миссий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря госдепартамента Нед Прайс.

"Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности", – заявил Прайс.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными. На встречах обсудили "целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов". В администрации президента Соединенных Штатов также посчитали, что в России Нуланд проводит конструктивные и продуктивные встречи.

