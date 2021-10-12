Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными. Ее слова привел пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц в Twitter.
"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России", – отметила Нуланд.
Она добавила, что вдохновилась встречей с молодыми российскими лидерами в сфере образования, технологии и искусства, которые участвовали в программе обмена США.
"Их впечатляющая работа является свидетельством ценности образовательной и культурной связи между двумя странами", – подчеркнула заместитель госсекретаря США.
В администрации президента Соединенных Штатов также посчитали, что в России Нуланд проводит конструктивные и продуктивные встречи.
"Я переадресую вас в Госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи", – приводит слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки ТАСС.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что его разговор с Нуланд был предельно откровенным. Он добавил, что Москва и Вашингтон планируют дальнейшие консультации по вопросам виз и работе диппредставительств.
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