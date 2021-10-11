Эксперт назвал возможные темы обсуждения на встречах с Нуланд в Москве

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Во время визита замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву стороны обсудят красные линии по Украине и Белоруссии. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Встреча с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком свидетельствует о том, что будет обсуждаться и Украина, и ситуация на постсоветском пространстве в целом. И здесь основная заинтересованность администрации (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена заключается в том, чтобы если не урегулировать этот кризис – подходы РФ и США к тому, как украинский кризис может быть урегулирован, диаметрально противоположны, – то по крайней мере обеспечить стабилизацию ситуации, предотвратить какую-либо эскалацию данного конфликта", – приводит слова Суслова ТАСС.
По его словам, на встречах также обсудят российско-американские отношения в сфере стратегической стабильности и кибербезопасности.
"Безусловно, стороны обсудят ситуацию в Афганистане и в регионе Центральной Азии после прихода к власти талибов ("Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация). Также будет затронута тематика нераспространения ядерного оружия, и в частности ядерная программа Ирана, возможность восстановления совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в том или ином виде, ядерная программа Северной Кореи. Возможно, будет затронута и климатическая, и арктическая проблематика: Россия сейчас является председателем в Арктическом совете", – добавил Суслов.
Эксперт отметил, что главной целью визита Нуланд является обеспечение дальнейшей стабилизации российско-американских отношений. По его словам, администрация Байдена хочет заморозить конфронтацию между странами на нынешнем уровне и сконцентрировать внимание на китайском направлении.
Суслов подчеркнул, что согласие российской стороны на визит Нуланд свидетельствует о заинтересованности как России, так и США в поддержании рабочих отношений.
"Это очень большой шаг вперед и существенное позитивное развитие по сравнению с состоянием российско-американских отношений при администрации Дональда Трампа, когда эти отношения были не только конфронтационными, но и нездоровыми, сам по себе диалог между РФ и США был в высшей степени затруднен", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в ответ на визит Нуланд из санкционного списка США убрали ряд россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, визит Нуланд был инициирован Соединенными Штатами.
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