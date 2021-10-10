Из санкционного списка США исключили часть россиян в обмен на визит Нуланд – МИД РФ

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США исключили часть россиян из санкционного списка в обмен на согласие на визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, данный визит был желанием Соединенных Штатов Америки.

"Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников с свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации", – сказала Захарова.

Нуланд считает одним из главных американских специалистов по России и странам бывшего СССР.

Ранее Захарова рассказала, что Нуланд посетит Россию в период с 11 по 13 октября. В ходе визита Нуланд проведет переговоры в МИД России, а также с официальными лицами других российских ведомств.

