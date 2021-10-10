Трамп сообщил, что Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане технику США

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Россия и Китай получили американскую технику, которую США бросили в Афганистане. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам Трампа, в данный момент в России и Китае разбирают вертолеты из США.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их", – подчеркнул политик.

Он выразил мнение, что вскоре Москва и Пекин создадут вертолеты, которые будут лучше американских.

"Теперь это у наших врагов", – подтвердил Трамп.

При этом экс-глава Белого дома во время выступления перед сторонниками допустил оговорку, сказав, что войска США вышли из Пакистана.

"Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана. <...> Из Афганистана", – поправил себя Трамп.

Политик продолжил, что Пакистан мог бы помочь США, однако американские власти не обратились с просьбой об этом.

"Мы миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", – заключил бывший президент США.

В апреле текущего года действующий глава США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

Позднее стало известно, что талибы захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Как сообщали СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне.