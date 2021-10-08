Россия попросила США снять иммунитет с трех дипломатов, подозреваемых в краже

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Министерство иностранных дел РФ направило посольству США ноту с просьбой снять иммунитет с трех дипломатов, подозреваемых в краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае отказа в снятии иммунитета эти дипломаты должны будут покинуть территорию России.

Ранее американские сенаторы попросили президента Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников в посольстве США в Москве. В противном случае они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.

В ответ на это в министерстве иностранных дел РФ пригрозили закрыть американские загранучреждения в России, если Вашингтон решится на подобный шаг.

