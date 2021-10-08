Китайцы восхитились реакцией МИД РФ на призыв США выслать российских дипломатов

10:35
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Читатели китайского портала Guancha восхитились тем, как МИД РФ отреагировал на призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает News.ru.
Один из пользователей заявил, что сама ситуация показывает высокомерность англосаксов и их готовность на все, чтобы расширить свое присутствие в других странах. Другие читатели назвали американские диппредставительства раковыми опухолями всех стран, в связи с этим посчитав реакцию России прекрасной.
Российский МИД подал отличный пример всему миру, как следует поступать с заявлениями США, добавил другой пользователь. В ответ на сравнение американских сенаторов с бешеными псами еще один читатель отметил, что те "кусаются", потому что им не нужно нести ни за что ответственность, поскольку за все ответят другие страны.
Ранее американские сенаторы попросили президента Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников в посольстве США в Москве. В противном случае они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.
В ответ на это в министерстве иностранных дел РФ пригрозили закрыть американские загранучреждения в России, если Вашингтон решится на подобный шаг.
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