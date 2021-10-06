В Кремле назвали эмоциональным призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

Фото: depositphotos/izanbar
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов продиктован эмоциями. Об этом сообщает ТАСС.
"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве – это первое. Во-вторых, это, скорее, эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", – сказал он.
По словам представителя Кремля, действия американской стороны, которые направлены на сворачивание отношений с Россией, приводят к страданиям людей.
"Более того, такие агрессивные действия, которые были предприняты еще предыдущей администрацией (США. – Прим. ред.), – захват нашей дипсобственности и так далее – ни к чему хорошему не привели", – добавил Песков.
Ранее американские сенаторы попросили президента Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников в посольстве США в Москве. В противном случае они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: