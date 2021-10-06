В Кремле назвали эмоциональным призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

Фото: depositphotos/izanbar

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов продиктован эмоциями. Об этом сообщает ТАСС.

"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве – это первое. Во-вторых, это, скорее, эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", – сказал он.

По словам представителя Кремля, действия американской стороны, которые направлены на сворачивание отношений с Россией, приводят к страданиям людей.

"Более того, такие агрессивные действия, которые были предприняты еще предыдущей администрацией (США. – Прим. ред.), – захват нашей дипсобственности и так далее – ни к чему хорошему не привели", – добавил Песков.

Ранее американские сенаторы попросили президента Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников в посольстве США в Москве. В противном случае они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.

