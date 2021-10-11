Ушаков встретится с замгоссекретаря США Нуланд

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков проведет встречу с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, которая будет находиться в Москве 11–13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации (президента РФ. – Прим. ред.) мой коллега Ушаков", – сказал Песков.

По его словам, организация встречи Нуланд с Владимиром Путиным не планируется, основные переговоры с ней проведет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем. Все-таки она гость министерства иностранных дел, прежде всего, своего визави господина Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры", – объяснил представитель Кремля.

Ранее Захарова рассказала, что Нуланд посетит Россию в период с 11 по 13 октября. В ходе визита Нуланд проведет переговоры в МИД России, а также с официальными лицами других российских ведомств.