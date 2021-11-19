Путин поручил МИД сохранять состояние напряжения на Западе

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Владимир Путин считает, что предупреждения России западным странам создали определенный эффект напряжения у партнеров. Такое мнение глава государства высказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше", – сказал Путин.
По мнению российского лидера, создавшийся эффект напряжения поможет избежать ненужных конфликтов.
"Нам конфликты не нужны", – подчеркнул Путин.
Ранее президент РФ рассказал, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет. В частности, Путин назвал серьезным вызовом незапланированные учения США в акватории Черного моря.