Пользователей турецкого Haber7 возмутило присутствие кораблей ВМС США в Черном море

Фото: ТАСС/Владимир Бабкин

Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море, сообщает РИА Новости. Своим мнением они поделились в комментариях к соответствующей статье.

"Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси", – написал один из пользователей.

"Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)" – прокомментировал публикацию другой пользователь.

Есть и те, кто не согласились с позицией России. По их мнению, США и РФ действуют совместно в Сирии и Ливии, поскольку у них тайные договоренности.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, там с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.