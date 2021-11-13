Путин назвал серьезным вызовом незапланированные учения США в акватории Черного моря

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин рассказал, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", комментируя ситуацию на Украине и учениях НАТО в акватории Черного моря.

Президент назвал серьезным вызовом незапланированные учения США в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, там с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.