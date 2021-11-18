Песков перечислил темы для переговоров на встрече Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
В частности, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.
"Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное – вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории", – сказал представитель Кремля.
Песков допустил, что контакты президентов возможны до конца текущего года. При этом возможна и более поздняя встреча лидеров.
"Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", – пояснил Песков.
Он добавил, что Москва отдает предпочтение встрече в видеоформате. Окончательное решение по данному вопросу примут главы государств, заключил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США, даже если позиции стран кардинально расходятся. Об этом глава государства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии МИД.
Саммит Россия – США состоялся 16 июня 2021 года в Женеве. На нем прошла и встреча Путина с Байденом. Как отметил тогда Песков, итог переговоров двух лидеров оценивается положительно.
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