Песков оценил подготовку США резолюции о непризнании выборов президента России

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Подготовка в США резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после выборов 2024 года прекрасно демонстрирует открытую политику Вашингтона по вмешательству во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что при оглашении американскими властями каждой новой недружественной инициативы в Кремле испытывают уверенность, что ничего более нелепого, агрессивного и неконструктивного подготовить уже невозможно. Однако, по словам Пескова, это чувство каждый раз оказывается ошибочным.

"Это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.