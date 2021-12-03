Дед Мороз рассказал, какое у него отчество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дед Мороз, живущий в московской усадьбе в Кузьминках, назвал свое отчество. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Конечно, я Мороз Никитич!" – заявил Дед Мороз.

Волшебник также сообщил, что женат. Супругу Деда Мороза зовут Метелица.

"Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", – пояснил он, отметив, что супруга занимается хозяйством усадьбы.

Дед Мороз уточнил, что на территории московской усадьбы живет и Снегурочка. У нее есть отдельный терем. Снегурочка, по словам волшебника, является ему названной внучкой. Сам Дед Мороз не помнит, кто ее родители, а она не говорит из скромности.

"Самое главное, что Снегурочка – девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает", – подчеркнул Дедушка.

Ранее Дед Мороз заявил, что ему нравятся столичные зимы. По словам главного волшебника, в Москве в это время года достаточно морозно.