Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о гололедице будет действовать до 11:00 17 января.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили и о метели. Порывы ветра могут достигать 15–18 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 15 января.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Москве ожидается до 6 градусов мороза. В области же столбики термометров опустятся до –8 градусов. Показатель давления немного вырастет и составит 730 миллиметров ртутного столба.

