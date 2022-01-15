Порывистый ветер и метель прогнозируются в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода со снегопадом и метелью ожидает москвичей в субботу, 15 января. Такой прогноз приводится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.
Как заявляют специалисты, температура воздуха в столице днем составит до -3 градусов. При этом в ночь на воскресенье похолодает до 6 градусов мороза.
В городе усилится ветер. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду.
В свою очередь, показатель давления немного вырастет и составит 730 миллиметров ртутного столба.
Жителей Московской области в субботу ожидают морозы до -5 градусов. В ночные часы температура опустится до 8 градусов мороза.
Ранее в МЧС сообщили москвичам о погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 10:00 субботы.
Спасатели предостерегли горожан от нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.
До этого сообщалось, что гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели. В этой связи в городе был продлен желтый уровень погодной опасности.
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