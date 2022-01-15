Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сильный ветер прогнозируется в Москве в ночь на субботу, 15 января. Об этом информирует телеграм-канал столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Предупреждение о погодной опасности действует до 10:00 субботы. Как считают специалисты, порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Спасатели предостерегли горожан от нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Москвичам посоветовали укрываться от стихии в зданиях, метро или подземных переходах.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "барической пиле".

Днем в пятницу атмосферное давление упало до 717,3 миллиметра ртутного столба. Последний раз такой низкий показатель фиксировали в 1948 году.

До этого сообщалось, что гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели. В городе продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о гололедице для жителей Москвы и Подмосковья будет действовать до 01:00 воскресенья, 16 января.