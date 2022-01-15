Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сильный ветер прогнозируется в Москве в ночь на субботу, 15 января. Об этом информирует телеграм-канал столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Предупреждение о погодной опасности действует до 10:00 субботы. Как считают специалисты, порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.
Спасатели предостерегли горожан от нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Москвичам посоветовали укрываться от стихии в зданиях, метро или подземных переходах.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "барической пиле".
Днем в пятницу атмосферное давление упало до 717,3 миллиметра ртутного столба. Последний раз такой низкий показатель фиксировали в 1948 году.
До этого сообщалось, что гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели. В городе продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о гололедице для жителей Москвы и Подмосковья будет действовать до 01:00 воскресенья, 16 января.
Низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: