Москвичей предупредили о "барической пиле" и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После аномально низкого давления в Москве ожидается "барическая пила" и гололедица. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, к 12:00 14 января базовая столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала атмосферное давление на уровне 719, 7 миллиметра ртутного столба. При этом к 14:00 данный показатель упал до 717,3 миллиметра ртутного столба. Последний раз такое низкое давление (720, 6 миллиметра ртутного столба) зафиксировали в 1948 году.

"На таком аномально низком уровне, в состоянии циклонической депрессии, москвичи будут пребывать в течение 6 часов – до 20:00", – написал Тишковец.

Он рассказал, что после 20:00 Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, а столбики барометров начнут резко подниматься. По его словам, в последующие сутки рост составит более 10 единиц, формируя "барическую пилу".

Кроме того, после 21:00 в столице ожидается минусовая температура.

"Вся снежно-водяная "каша" замерзнет, в темное время суток на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3–8 миллиметров", – подчеркнул сотрудник центра погоды "Фобос".

Ранее сообщалось, что гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели. В городе продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о гололедице для жителей Москвы и Подмосковья будет действовать до 01:00 воскресенья, 16 января.

