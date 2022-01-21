Циклон "Ида" принес в столицу снегопады

В Москву пришли снегопады, их принес циклон "Ида". В городе уже выполнена месячная норма по осадкам.

За минувшую ночь сугробы выросли на 2 сантиметра, и снег местами не прекращается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.