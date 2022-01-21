Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 66,6%

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве на этой неделе снизился с 68,5 до 66,6%, следует из опубликованных данных на портале стопкоронавирус.рф.

Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,9 миллиона раз. Полную вакцинацию прошли 6,5 миллиона человек.

За последние сутки в России госпитализировали 9 136 человек с коронавирусом. Это на 0,34% меньше, чем накануне. Перебороли болезнь за 24 часа еще 24 719 человек.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.

