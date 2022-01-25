Столкновения между предпринимателями и полицией произошли в Киеве

17:19
Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
В Киеве протестующие предприниматели попытались проникнуть в здание Верховной рады, после чего вступили в потасовку с полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители бизнес-сообщества прошли по центральным улицам украинской столицы с требованиями внести ряд послаблений в Налоговый кодекс страны, в частности упростить систему использования кассовых аппаратов. В конце шествия они подошли к зданию парламента Украины. Группа протестующих попыталась попасть внутрь, однако получила отпор со стороны Национальной гвардии.
В ходе потасовки бизнесмены жгли дымовые шашки и файеры. В результате были задержаны несколько участников акции, как минимум одному из силовиков стало плохо.
Украинские предприниматели протестуют с осени 2020 года. Сначала их возмущали антиковидные ограничения, затем их фокус сместился на налоговое законодательство, в том числе на закон, обязывающий малый бизнес иметь кассовые аппараты. В начале января президент Украины Владимир Зеленский отложил вступление в силу последнего документа, а также поручил создать специальный совет для решения проблем микробизнеса.
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