В Стамбуле полицейские жестко разогнали протестующих. За ночь задержали и отправили в участки более 40 человек. Протесты в стране идут уже несколько дней. Люди недовольны падением национальной валют и ростом цен. Курс турецкой лиры с начала года снизился уже на 70%. На улицы выходят студенты, предприниматели и даже домохозяйки. Протестующие требуют отставки правительства.

На российских туристах протесты в Турции не сказываются. Люди говорят, что на курортах спокойно. А туроператоры сообщают, что падение лиры не скажется на ценах на путевки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.