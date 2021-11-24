Эксперты рассказали, как оформить европротокол при ДТП

С наступлением первых заморозков на дорогах Москвы увеличилось число мелких аварий. В большинстве случаев это незначительные ДТП без пострадавших с участием всего двух автомобилей. Однако такие инциденты на дороге все равно приводят к заторам. Рассказываем, как и зачем в такой ситуации нужно оформлять европротокол.



Что такое европротокол?

Европротокол – упрощенная процедура оформления аварии без вызова полиции. Подобная практика давно и успешно применяется за рубежом, отсюда и пошло название. Протокол действует на всей территории России, даже если человек попал в ДТП вдалеке от домашнего региона.

До 2019 года оформить его можно было только на бумажном носителе, но в настоящий момент все данные разрешено передать в страховую с помощью электронных сервисов: приложения "Помощник ОСАГО" или "ДТП Европротокол".



В каких случаях можно оформлять европротокол?

По словам автоюриста Льва Воропаева, европротокол оформляется при отсутствии пострадавших в результате ДТП, а также при участии в аварии не более двух автомобилей. Кроме того, лучше, когда есть явный виновник, отметил он.

"Самым оптимальным вариантом, если произошло мелкое ДТП, является составление европротокола. Тем более сейчас есть возможность оформить его в электронном виде с помощью приложений", – пояснил эксперт в беседе с Москвой 24.





Лев Воропаев автоюрист Но, к сожалению, бывают ситуации, когда один из участников начинает оспаривать виновность по европротоколу или кто-то не согласен с размером причиненного вреда. Эти и другие сложности порой отпугивают людей от заполнения европротоколов.

Поэтому, по словам юриста, в любой сложной ситуации лучше позвонить в ГИБДД и спросить мнение инспектора.

"У нас также действует рекомендация для водителей: самим составить схему ДТП и ехать в ближайший пункт для разбора аварии, что тоже упрощает ситуацию. Поэтому у водителей есть удобные способы для урегулирования проблемы и возмещения ущерба", – подчеркнул Воропаев.

Он добавил, что европротокол также можно оформлять, если участники не могут выяснить виновного в ДТП. В данной ситуации если и страховая не сможет разобраться в этом вопросе, то компании выплачивают по 50% обоим владельцам авто, отметил автоэксперт.



Как оформить извещение?

Чтобы оформить аварию по европротоколу, водителям нужно заполнить извещение о ДТП. Его выдают страховые компании при покупке полиса ОСАГО. Также их можно самостоятельно распечатать – лучше сразу в двух экземплярах. По словам Воропаева, при заполнении важно соблюсти три условия. Во-первых, из документа должны быть понятны личные данные водителей, попавших в ДТП, а также тот факт, что оба имеют полис ОСАГО.

"Третий ключевой момент, что нет спора по поводу причинения ущерба. К примеру, что фара, крыло и колесо пострадали в этом ДТП, а не в каком-то другом, произошедшем ранее. Участники должны быть с этим согласны. Если три условия сохраняются, то страховые компании не могут отказать в выплате. Даже если есть неточности и ошибки в заполнении документа", – объяснил автоюрист.

Также виновнику нет необходимости отправлять копию протокола в страховую компанию, подчеркнул эксперт.

"С 1 мая 2019 года эта норма утратила силу. Копию не надо никуда отправлять и не надо бояться, что страховая потребует сумму, которую они заплатили потерпевшему. Это еще один пункт, которого опасаются участники ДТП", – добавил Воропаев.

В свою очередь, автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал на всякий случай каждому участнику аварии уведомить свою страховую компанию. Обычно это нужно сделать в течение 3–5 дней, напомнил он.





Дмитрий Славнов автоюрист Пострадавший обращается в свою страховую компанию и туда подает документы. Виновник звонит в свою страховую либо отправляет документы на электронную почту или привозит их в офис.

Кроме того, юрист подчеркнул, что внизу бумажного европротокола нужно обязательно поставить по две подписи от каждого участника аварии, написать количество отмеченных граф в бланке, а также правильно нарисовать схему ДТП.

"Бывает, что схему рисуют без направления движения, без места удара, без адреса и знаков. Иногда забывают заполнить лист с обратной стороны. Заполнять нужно все поля, которые там есть, внимательно вчитываясь", – отметил он.



Когда лучше выбирать электронный вариант?

Воропаев объяснил, что в электронном виде европротокол можно заполнять, если оба участника зарегистрированы на портале госуслуг и имеют необходимые приложения на смартфоне.





Лев Воропаев автоюрист Если оформление происходит в электронном виде, то страховая компания документы получает в автоматическом режиме. Ничего не надо делать, только после этого приехать и предоставить авто для осмотра.

"Таким образом, лимит ответственности можно поднять до 400 тысяч рублей. При бумажном варианте – не более 100 тысяч рублей", – добавил юрист.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

А если у виновника нет ОСАГО?

По словам Воропаева, если у второго участника ДТП нет ОСАГО, то в этом случае оформить европротокол не удастся. Поэтому необходимо дождаться сотрудников ГИБДД. Они, в свою очередь, зафиксируют положение транспортных средств и все обстоятельства аварии, пояснил эксперт.

"Когда вы пойдете с судебным иском к виновнику, то суд будет изучать именно эти доказательства, так как второй участник может оспаривать тот факт, что именно он нарушил правила", – отметил Воропаев.

Эксперт подчеркнул, что грамотно составленная схема аварии является ключевым доказательством в суде, именно по ней определяется, кто на самом деле устроил ДТП.