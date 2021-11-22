Эксперт назвал возможные причины смертельной аварии на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте 20 ноября в автомобильной аварии погибли блогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан Заур Ибрагимов. Черный BMW, за рулем которого находился блогер, вылетел на встречную полосу. Рассказываем подробности происшествия и выясняем, можно ли было избежать смертельного исхода.



Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

ДТП без номеров

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП. Черный BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. Авария унесла жизни двух человек.

На месте скончался 28-летний водитель BMW, автоблогер, владелец тюнинг-мастерской Саид Губденский. Его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан Заур Ибрагимов, вылетел на дорогу и умер в больнице.

Московская прокуратура организовала проверку по следам резонансной аварии.





официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы 28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством.

В прокуратуре обратили внимание на видеоролики Саида Губденского, на которых он грубо нарушал ПДД РФ, а за день до аварии двигался по выделенной полосе без номеров.

Разбившийся BMW не принадлежал ни одному из погибших. Сообщается, что машину купили 13 ноября на имя 23-летней подруги и помощницы Губденского, Марии Ширшовой. Отмечается, что водительских прав у девушки нет.

В момент ДТП машина ехала без номеров легально, потому что на регистрацию автомобиля отводится 10 суток, сообщает газета "Известия".

В аварии также пострадали два человека. Несмотря на полученные травмы, оба отказались от госпитализации. Незадолго до смертельной аварии Губденский и Ибрагимов перевели по 1,5 млн рублей в благотворительный фонд помощи взрослым и детям с тяжелыми патологиями.



Появились новые подробности смертельной аварии на Кутузовском проспекте

Реакция на аварию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей. Политик также выступил за конфискацию автомобилей, на которых были замечены лихачи.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы.

По словам Володина, хулиганы на дорогах угрожают жизням не только водителей и пассажиров, но и пешеходов на зебрах, остановках и тротуарах.

Предложения ужесточить наказание водителям-лихачам поступили от группы депутатов. В нее вошли руководитель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

У Губденского более 774 тысяч подписчиков в Instagram. Под последним опубликованным постом набралось уже более 22 тысяч комментариев с соболезнованиями. Подписчики остро восприняли гибель блогера. Некоторые из них обратили внимание на его агрессивный стиль вождения, а также на то, что во время съемки последнего видео он не был пристегнут.



Фото: телеграм-канал Mash

Машина вышла из под контроля

Установка разделительной полосы, например отбойника, на Кутузовском проспекте могла бы уберечь от гибели Саида Губденского и Заура Ибрагимова, рассказал Москве 24 руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.



Максим Едрышов руководитель Федерации автовладельцев России C учетом того, что на Кутузовском проспекте разрешенная скорость движения составляет 80 километров в час, там напрашивается установка отбойника.

"80 километров в час плюс 80 на встречу – шансов не так уж и много выжить после таких ДТП. Отбойник поможет, если водитель не справится с управлением, лопнет колесо. Человек не вылетит на встречку, а останется в пределах своей полосы", – сказал Едрышов. Он добавил, что трасса является правительственной, поэтому установка отбойника в этом месте является проблематичным.

Впрочем отсутствие ограждения нельзя назвать причиной аварии. По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, ДТП могло произойти из-за технической неисправности BMW или агрессивного вождения.



Прим. ред. ) отключение или отказ систем безопасности SRS, курсовая устойчивость или курсовая стабилизация.

Сергей Канаев директор Национального общественного центра безопасности движения Судя по последним движениям автомобиля, я думаю, что (причиной аварии стало. –) отключение или отказ систем безопасности SRS, курсовая устойчивость или курсовая стабилизация.

Эксперт отметил, что машина вышла из-под контроля Саида и не слушалась его. При этом Сергей Канаев добавил, что существует проблема с водителями, осознанно придерживающимися агрессивного стиля вождения ради заработка – демонстрируя своим подписчикам опасную езду и зарабатывая на рекламе.

В России до сих пор не существует закона об агрессивном вождении, отметил директор Национального общественного центра безопасности движения.

"До сих пор не рассмотрен вопрос опасного и агрессивного вождения. В обоих случаях, что у первого блогера (Эдварда Била. – Прим. ред.), что сейчас у Саида – опасное и агрессивное вождение", – подчеркнул Канаев.

По его мнению, возможные штрафы не пугают блогеров, которые для записей роликов покупают дорогостоящие автомобили. В качестве примера он привел опыт Германии, где уличенных в агрессивном вождении водителей обязывают пройти курс безопасности в судебном порядке. Помимо этого, лихачей вывозят на реальное ДТП с человеческими жертвами, чтобы показать, к чему приводит опасная езда, резюмировал эксперт.

