Во Франции ввели санитарные пропуска

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Код Дивуар". В ней телезрителям рассказывают, какие антиковидные меры действуют в мире.

Европейские города в этом году перед праздниками охватили демонстрации. Люди массово выходят на улицы, протестуя насчет ковидных пропусков, QR-кодов и других ограничений для непривитых.

Одни из самых жестких мер применяют во Франции. Там ввели санитарные пропуска – это справки о вакцинации, перенесенном заболевании или свежем ПЦР-тесте. Нужны они для похода в ресторан, кино, для дальних поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.