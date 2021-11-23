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Город

23 ноября, 23:33

Московские спасатели помогли раненой птице на пруду

животные город

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На юго-западе Москвы столичные спасатели помогли травмированной птице на пруду, расположенном в районе улицы Горчакова. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"По прибытии мы обнаружили селезня в беспомощном состоянии, он предпринимал отчаянные попытки спастись. Один из наших спасателей бросился в воду, чтоб поймать селезня, но тот испугался и увернулся в сторону. Тогда другой наш специалист решил воспользоваться веревкой, которую мы растянули через пруд и попытались с ее помощью сместить селезня к берегу", – говорится в сообщении.

Как рассказал старший дежурной смены Антон Русанов, птицу смогли поймать только с помощью сачка. Оказалось, что у селезня была сломана лапа и поврежден клюв.

Ранее стало известно, что столичные спасатели за год помогли около 500 животным и птицам. Отмечается, что помощь специалистов бывает нужна, когда животное травмирует себя или представляет угрозу для людей.

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