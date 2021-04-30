Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс. Согласно новым правилам, домашние животные включены в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги.

Речь идет о питомцах, определенных федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а именно кошках, собаках и других зверях.

Ранее закон о запрете изымать домашних животных у граждан за долги одобрил Совет Федерации.