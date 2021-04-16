В Госдуме не поддержали идею оплаты содержания собаки в приюте ее хозяином

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал инициативу о правиле, которое обязывало бы владельцев собак оплачивать их содержание в приюте. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам депутата, есть ситуации, когда расстаться с животным человека вынуждают сложные жизненные обстоятельства.
"Если он будет знать, что за содержание в приюте надо будет платить, например за гостиницу, а средств у человека на это не будет, то мы его самого подталкиваем к тому, что он просто бросит свою собаку, и потом эта собака на кого-то нападет", – объяснил свою позицию Нилов.
Парламентарий также отметил, что правозащитники уже отмечают рост числа случаев нападения животных на людей. Речь идет о питомцах, которых бросают за городом и на дачах, после чего те возвращаются к населенным пунктам и демонстрируют агрессивное поведение.
Ранее сообщалось, что эксперимент с оплатой содержания собак в приюте за счет их хозяев планируют реализовать на Ямале.
В конце марта в Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Новые правила помогут возвращать питомцев хозяевам, а также штрафовать за оставление их на улице.
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