Госдума запретила изымать домашних животных у граждан за долги

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий изымать домашних животных у граждан за долги.
Согласно документу, поправки вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса. Изменения расширяют перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
По новым правилам у должников нельзя будет изъять животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.
Авторами принятой законодательной инициативы были председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
В конце марта в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными", а также в часть иных законодательных актов.
Минприроды предложило запретить держать дома диких животных
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