Госдума запретила изымать домашних животных у граждан за долги

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Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий изымать домашних животных у граждан за долги.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса. Изменения расширяют перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

По новым правилам у должников нельзя будет изъять животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Авторами принятой законодательной инициативы были председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В конце марта в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными", а также в часть иных законодательных актов.

