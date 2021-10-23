Московские спасатели за год помогли 500 животным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные спасатели за год помогли около 500 животным и птицам, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Большинство из них – домашние питомцы, однако были и случаи с дикими зверями.

Отмечается, что помощь специалистов бывает нужна, когда животное травмирует себя или представляет угрозу для людей.

В частности в августе специалисты вытащили летучую мышь из квартиры в Северном Бутове. Весной они помогли лисам на территории детских садов на юге и северо-востоке города. Также в сентябре помощь оказали лошади, которач не смогла выбраться из ручья.

Часто весной спасатели помогают собакам, которые проваливаются под лед.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч штрафов получили жители Подмосковья за неправильный выгул собак. Согласно правилам, хозяин должен убирать за своим питомцем в общественных местах и выгуливать его только на специально отведенных территориях. Также на животных обязательно должны быть поводки и намордники. Без них гулять могут только декоративные собаки ростом до 25 сантиметров или щенки до трех месяцев.