Таксисты в Ступине устроили забастовку. Уточняется, что водители недовольны условиями агрегатора и называют их беспределом.

Отмечается, что возле местного торгового центра собрались около 50 человек. Они требуют снизить комиссию агрегатора, установить ежегодную индексацию тарифов с учетом стоимости топлива, а также минимальный тариф в 150 рублей и доплаты за работу по ночам.

Подобные забастовки в этом месяце были и в других подмосковных городах. Водители объясняют, что из-за условий агрегатора за поездку они получают всего 40–50 рублей, и это не покрывает даже стоимость бензина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.