Мошенники начали использовать сериал "Игра в кальмара" для обмана россиян

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.
Мошенники начали активно использовать сериал "Игра в кальмара" для обмана россиян. Кроме того, злоумышленники стали чаще представляться работниками силовых структур, сообщает газета "Известия".
Замправления "Сбера" Станислав Кузнецов рассказал, что в Сети появились вредоносные приложения и программы с названием сериала.
"Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека", – предупредил он.
Эксперт также отметил, что мошеннические звонки поступают гражданам якобы от имени сотрудников МВД, Следственного комитета или Генеральной прокуратуры.
"Раздается звонок, позвонивший представляется следователем, сообщает, что сотрудник банка пытается украсть ваши деньги, и просит о помощи, чтобы взять негодяя с поличным. А для этого нужно немедленно самому снять деньги и перевести их на "безопасный счет", – сообщил Кузнецов.
Кроме того, мошенники под видом следователя, который якобы проводит спецоперацию, часто убеждают жертву продать свою квартиру. После этого вырученные средства поступают на счет злоумышленников.
Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.
Уточнялось, что с помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.
"Жизнь в большом городе": мошенники в интернете
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: