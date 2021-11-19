Мошенники начали использовать сериал "Игра в кальмара" для обмана россиян

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.

Мошенники начали активно использовать сериал "Игра в кальмара" для обмана россиян. Кроме того, злоумышленники стали чаще представляться работниками силовых структур, сообщает газета "Известия".

Замправления "Сбера" Станислав Кузнецов рассказал, что в Сети появились вредоносные приложения и программы с названием сериала.

"Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека", – предупредил он.

Эксперт также отметил, что мошеннические звонки поступают гражданам якобы от имени сотрудников МВД, Следственного комитета или Генеральной прокуратуры.

"Раздается звонок, позвонивший представляется следователем, сообщает, что сотрудник банка пытается украсть ваши деньги, и просит о помощи, чтобы взять негодяя с поличным. А для этого нужно немедленно самому снять деньги и перевести их на "безопасный счет", – сообщил Кузнецов.

Кроме того, мошенники под видом следователя, который якобы проводит спецоперацию, часто убеждают жертву продать свою квартиру. После этого вырученные средства поступают на счет злоумышленников.

Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.

Уточнялось, что с помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.

