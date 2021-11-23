США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов

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Президент США Джо Байден объявил о высвобождении крупного объема нефти из стратегических резервов, передает ТАСС.
"Министерство энергетики [США] подготовит для высвобождения 50 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен (на топливо. – Прим. ред.) для американцев", – рассказали в Белом доме.
Байден уточнил, что данное решение также позволит сбалансировать спрос и предложение на топливном рынке.
В ближайшие несколько месяцев США высвободят 32 миллиона баррелей нефти. Затем этот же объем вернется в стратегический резерв вследствие снижения цен.
5 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов также продаст Индия. Аналогичные шаги пообещали предпринять в Великобритании, Китае, Южной Корее и Японии.
Ранее стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод нарастил выпуск зимнего топлива. По данным "Газпром нефти", в совокупности на этом предприятии и на Омском НПЗ производство увеличилось на 6,5%.
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