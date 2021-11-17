Прокачку нефти в Польшу по проводу "Дружба" ограничили из-за ремонта

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Прокачку нефти по проводу "Дружба" в направлении Польши ограничили из-за ремонта, сообщает ТАСС, приводя слова официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", – рассказал Демин.

Ранее вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов заявил, что в конце первого полугодия 2022 года цена на нефть может достигнуть 120 долларов за баррель.

При этом глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что дисбаланс между спросом и предложением нефти и газа, который нарастает на мировых рынках, может привести к новому суперциклу.

