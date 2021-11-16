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Экономика

17:55

Эксперт спрогнозировал рост стоимости нефти до 120 долларов за баррель в 2022 году

экономика

Фото: depositphotos/Ivankmit

Вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов полагает, что в конце первого полугодия 2022 года цена на нефть может достигнуть 120 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если мы смотрим на наш прогноз, мы видим, что цена на нефть в конце следующего полугодия может достигнуть 120 долларов за баррель", – заявил он во время Международного форума Московской биржи.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что дисбаланс между спросом и предложением нефти и газа, который нарастает на мировых рынках, может привести к новому суперциклу. Так называют период структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется длительное время и может привести к повышению цен.

Нефть может подорожать до 120 долларов за баррель

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