Сечин подарил Путину бутылку с нефтью

Фото: kremlin.ru
Глава Роснефти Игорь Сечин подарил Владимиру Путину бутылку с нефтью, сообщает РИА Новости.
"Хотел бы отметить также новый проект "Восток Ойл". Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%", – сказал Сечин и передал главе государства стеклянную бутылку.
Он заверил президента, что эта нефть одна из лучших в мире – "даже качественнее ближневосточной". Сечин добавил, что эта нефть добыта без стимулирования в результате поисково-разведочной работы.
"Роснефть" в начале года начала бурить поисково-оценочную скважину на Западно-Иркинском месторождении в рамках нового проекта "Восток Ойл". Он объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.
Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак поделился ожиданиями от цен на нефть в 2020 году. По его оценке, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через 2–3 года.
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