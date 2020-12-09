ГКЗ подтвердила открытие газового месторождения "Роснефти" в Арктике

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Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие "Роснефтью" газового месторождения в Карском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

ФГУ НПП "Росгеолфонд" рекомендовано поставить месторождение на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 миллиардов кубических метров, отмечается в релизе.

По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению присвоили имя маршала Жукова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти в России. Уточнялось, что российский лидер поддержал эту идею.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос "будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах".